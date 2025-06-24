В результате атаки шахедов повреждена инфраструктура учебного центра ВСУ

Комплекс мер безопасности, внедренный в учебном центре Сухопутных войск ВСУ , позволил избежать потерь во время российской атаки во вторник, 24 июня.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, часть ударных шахедов, которые были запущены по украинским военным, удалось сбить. Однако несколько беспилотников попали в цель и повредили инфраструктуру учебного центра.

«Хочу заверить, что никто не пострадал, поскольку мы получили, к сожалению, горький опыт от предыдущих ударов. Соответственно, мы внедрили комплекс превентивных мер по обеспечению безопасности жизни военнослужащих, находящихся в учебных центрах, на учебных полигонах, выполняющих какие-то задачи. То есть разработаны алгоритмы безопасности», — отметил Саранцев.

24 июня российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Пострадали 14 военных, трое погибли.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.