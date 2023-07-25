Ночная атака «шахедами». Над Киевом сбили все дроны, УЗ изменила движение поездов львовского направления из-за последствий обстрелов — главное
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до утра. По предварительным данным, Россия осуществила атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed.
В Киеве и области слышали работу ПВО. Все дроны, летевшие на столицу, были сбиты.
NV следит за последствиями атаки.
07:32 Последствия вражеских обстрелов: Укрзалізниця предупредила об изменении маршрутов поездов львовского направления
Это касается поездов, которые обычно следуют через Шепетовку. По состоянию на утро речь идет о поездах № 96 Рахов — Киев, № 3 Ужгород — Запорожье, № 87 Запорожье — Ковель.
«Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов», — предупредили в УЗ.
06:55 Отбой тревоги по областям.
Карта тревог по состоянию на 05:45
05:10 Оккупанты атаковали Киев дронами Shahed. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативной сводки будут уточняться).
05:01 Отбой воздушной тревоги в Киеве.
03:40 ОВА сообщает о работе ПВО в Киевской области.
«Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины!», — говорится в сообщении.
02:20 В КМВА сообщили, что области и на подступах к Киеву работает ПВО.
Карта тривог 02:11
02:01 КМВА сообщает об угрозе применения врагом ударных БПЛА в столице.
01:43 Воздушная тревога в Киевской области.
Как сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в областях, где раздается тревога, есть угроза атаки вражескими дронами.
Восток Украины — угроза применения баллистического вооружения.
Карта тревоги по состоянию на 01:30