Ночная атака «шахедами». Над Киевом сбили все дроны, УЗ изменила движение поездов львовского направления из-за последствий обстрелов — главное 25 июля, 07:35 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до утра. По предварительным данным, Россия осуществила атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed.

В Киеве и области слышали работу ПВО. Все дроны, летевшие на столицу, были сбиты.

NV следит за последствиями атаки.

07:32 Последствия вражеских обстрелов: Укрзалізниця предупредила об изменении маршрутов поездов львовского направления

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Это касается поездов, которые обычно следуют через Шепетовку. По состоянию на утро речь идет о поездах № 96 Рахов — Киев, № 3 Ужгород — Запорожье, № 87 Запорожье — Ковель.

«Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов», — предупредили в УЗ.

06:55 Отбой тревоги по областям.



Фото: alerts.in.ua

Карта тревог по состоянию на 05:45



Фото: alerts.in.ua

05:10 Оккупанты атаковали Киев дронами Shahed. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативной сводки будут уточняться).



05:01 Отбой воздушной тревоги в Киеве.



03:40 ОВА сообщает о работе ПВО в Киевской области.

«Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины!», — говорится в сообщении.

02:20 В КМВА сообщили, что области и на подступах к Киеву работает ПВО.



Карта тривог 02:11



Фото: alerts.in.ua

02:01 КМВА сообщает об угрозе применения врагом ударных БПЛА в столице.



01:43 Воздушная тревога в Киевской области.



Как сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в областях, где раздается тревога, есть угроза атаки вражескими дронами.

Восток Украины — угроза применения баллистического вооружения.

Карта тревоги по состоянию на 01:30

Фото: alerts.in.ua