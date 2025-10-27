Российские войска ночью атаковали Украину сотней дронов, зафиксировано попадание 26 БпЛА

27 октября, 09:37
Россия ночью 27 октября ударила по Украине 100 дронами, 70 из них — шахеды (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 27 октября, атаковали Украину 100 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 66 российских дронов на севере, юге и востоке Украины.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 беспилотников на 9 локациях.

Военные сообщают, что российская атака продолжается, утром в небе над Украиной остаются несколько БпЛА.

Ранее 27 октября ГСЧС сообщила, что Россия атаковала энергетику Сумской области, пожары ликвидировали. Часть Сумской общины осталась без света.

В Киеве и ряде областей утром по указанию Укрэнерго ввели аварийные отключения света.

