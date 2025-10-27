Российские войска ночью атаковали Украину сотней дронов, зафиксировано попадание 26 БпЛА

Россия ночью 27 октября ударила по Украине 100 дронами, 70 из них — шахеды (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 27 октября, атаковали Украину 100 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды, сообщают Воздушные силы ВСУ.