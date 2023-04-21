Ночной удар шахедами: в Воздушных силах Украины рассказали, откуда враг запускал дроны 21 апреля, 14:48 Российские оккупанты снова атаковали Украину дронами (Фото:www.npu.gov.ua)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку России по Украине ночью, в пятницу, 21 апреля, заявил, что на этот раз шахеды были запущены из Брянской области.

«Шахеды применялись, но надо понимать, что кроме шахедов они применяют управляемые авиационные бомбы, в частности одна из них и в России упала…Противник не перестает применять тактическую авиацию для того, чтобы атаковать прифронтовую территорию. Ну и артиллерию», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, шахеды залетают уже третью ночь подряд, на этот раз из Брянской области

«К сожалению, не удается уничтожать все, но будем усиливаться», — сказал он.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты атаковали столицу после 25-дневной паузы. Украинские военные сбили восемь воздушных целей. Также БПЛА атаковали Полтавскую область, там есть попадания по гражданской инфраструктуре.