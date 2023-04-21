Три волны и поиск ПВО. Гуменюк рассказала детали ночной атаки России шахедами по Украине 21 апреля, 08:24 Российские оккупанты снова атаковали Украину дронами (Фото:www.facebook.com/kommander.nord)

В пятницу, 21 апреля во время удара РФ шахедами по Украине оккупанты хотели атаковать не просто объекты критической и стратегической инфраструктуры, а выискивали ПВО, заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Очевидно, они охотились не просто на объекты критической и стратегической инфраструктуры, они ищут силы и средства ПВО, потому что более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют. Они экономят ракеты», - сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, в Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, но большинство шахедов были сбиты.

"Если минувшей ночью они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать больше из других регионов: с северного направления, с северо-западного направления, северо-восточного", - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты подбирают тактику. В частности, первая волна дронов обнаруживает ПВО, вторая - пытается попасть, а третья - атакует цели.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты атаковали столицу после 25-дневной паузы. Украинские военные сбили восемь воздушных целей. Также БПЛА атаковали Полтавскую область, там есть попадания по гражданской инфраструктуре.