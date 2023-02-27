Удар дронами Shahed по Хмельницкому: есть погибший и раненые, поврежден ряд зданий
Мэр Хмельницкого рассказал о последствиях удара дронами Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
В результате атаки иранскими дронами Shahed на Хмельницкий погиб один человек, четверо были ранены.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Симчишин.
Также в результате удара поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров.
Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.
Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.
По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.