Удар дронами Shahed по Хмельницкому: есть погибший и раненые, поврежден ряд зданий

27 февраля, 07:26
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Мэр Хмельницкого рассказал о последствиях удара дронами Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Мэр Хмельницкого рассказал о последствиях удара дронами Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В результате атаки иранскими дронами Shahed на Хмельницкий погиб один человек, четверо были ранены.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Симчишин.

Также в результате удара поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров.

Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.

Видео дня

Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.

По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.

https://www.youtube.com/watch?v=VY6w9NkYTjI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Хмельницкий Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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