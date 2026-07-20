Россия нанесла удар по Одессе, погибли три человека, в Одесской области повреждена газовая магистраль

Как заявил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, уже известно о троих погибших в результате вражеской атаки на Одессу днем 20 июля (Фото: t.me/odeskaODA)

Российские оккупанты днем 20 июля нанесли новый удар по Одессе — зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры, три человека погибли.

Обновлено в 17:15. Глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер заявил, что враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области.

«К сожалению, по предварительной информации, три человека погибли, еще четверо пострадали. В результате обстрела загорелась техника, повреждена газовая магистраль. На месте происшествия работают все профильные и экстренные службы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал чиновник.

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Об последствиях атаки ранее сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«На данный момент, к сожалению, уже известно о троих погибших в результате вражеской атаки на город. Соболезнования родным и близким. Также есть трое пострадавших. Им оказывают всю необходимую помощь. Поисково-спасательная операция продолжается. Информация уточняется», — сказал Лысак.

В июле войска РФ усилили атаки на Одессу и область, которые подвергаются постоянным комбинированным обстрелам, сообщал ранее глава региональной ОВА Олег Кипер. За последнюю неделю в результате российских атак в Одесской области погибли 18 человек, еще 69 получили ранения, в том числе шестеро детей.

Вечером 18 июля Россия нанесла удар по парку развлечений в Одесской области: погиб 16-летний юноша, еще 12 человек ранены, в том числе 2-летний мальчик и 17-летняя девушка.

19 июля оккупанты нанесли удар по иностранному судну с зерном недалеко от Одессы: погибли шесть человек, еще четверо членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Утром 20 июля российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Одессе, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.