Удар по телевышке возле Ровно: число жертв возросло до 19

15 марта, 10:00
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Жертвами авиаудара РФ по Ровенской области стали уже 19 человек (Фото:Александр Третьяк/facebook.com)

Жертвами авиаудара РФ по Ровенской области стали уже 19 человек (Фото:Александр Третьяк/facebook.com)

Число погибших в результате авиаудара российских оккупантов по телевышке в селе Антополь возле Ровно возросло до 19.

Такие данные озвучил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, сообщает Суспільне.

«По состоянию на 08:30 сегодняшнего утра, мы имеем 19 погибших и девять пострадавших. Дальше продолжаем разблокировку завалов. Это еще не окончательная цифра. Работаем», — сказал Коваль.

Он не уточнил, кем были погибшие, но отметил, что случайных людей на объекте не было.

Ранее сообщалось о девяти жертвах авиаудара РФ.

Россия нанесла авиаудар по Ровенской области 14 марта. В результате была повреждена телебашня.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиаудар Ровенская область Война России против Украины

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