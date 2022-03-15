Удар по телевышке возле Ровно: число жертв возросло до 19 15 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Жертвами авиаудара РФ по Ровенской области стали уже 19 человек (Фото:Александр Третьяк/facebook.com)

Число погибших в результате авиаудара российских оккупантов по телевышке в селе Антополь возле Ровно возросло до 19.



Такие данные озвучил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, сообщает Суспільне.

«По состоянию на 08:30 сегодняшнего утра, мы имеем 19 погибших и девять пострадавших. Дальше продолжаем разблокировку завалов. Это еще не окончательная цифра. Работаем», — сказал Коваль.

Он не уточнил, кем были погибшие, но отметил, что случайных людей на объекте не было.

Ранее сообщалось о девяти жертвах авиаудара РФ.

Россия нанесла авиаудар по Ровенской области 14 марта. В результате была повреждена телебашня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.