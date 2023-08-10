Удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до трех — МВД 10 августа, 08:46 Количество пострадавших в результате удара РФ по Запорожью возросло до трех (Фото:МВС України/Telegram)

Количество погибших в результате российского обстрела Запорожья в среду, 9 августа, возросло до двух. Утром в больнице умерла еще одна женщина.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, по состоянию на 8:30 погибли 3 человека, 9 — травмированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

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Вечером в среду, 9 августа, российские террористы обстреляли Запорожье. Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщал, что оккупанты разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о трех погибших в результате удара оккупантов, но Клименко заявил, что медикам удалось реанимировать человека, которого считали погибшим

