Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске: появилось видео с места трагедии

8 апреля, 12:14
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Жертвами российского удара стали десятки человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Жертвами российского удара стали десятки человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Опубликовано видео с места ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, жертвами которого стали десятки человек.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы Искандера.

На одном из видео видно, что на снаряде рашисты написали: «За детей».

Видео дня
https://twitter.com/GraniTweet/status/1512355168246980611

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как происходит эвакуация.

В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

Внимание! Видео содержит кадры с погибшими

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Краматорск Вокзал Ракетные удары Война России против Украины

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