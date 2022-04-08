Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске: появилось видео с места трагедии 8 апреля, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российского удара стали десятки человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Опубликовано видео с места ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, жертвами которого стали десятки человек.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы Искандера.

На одном из видео видно, что на снаряде рашисты написали: «За детей».

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Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как происходит эвакуация.

В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

Внимание! Видео содержит кадры с погибшими

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