Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске: появилось видео с места трагедии
Жертвами российского удара стали десятки человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Опубликовано видео с места ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске, жертвами которого стали десятки человек.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы Искандера.
На одном из видео видно, что на снаряде рашисты написали: «За детей».
Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как происходит эвакуация.
В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.
Внимание! Видео содержит кадры с погибшими
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