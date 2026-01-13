Последствия удара РФ по терминалу Новой почты в пригороде Харькова, 13 января 2026 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия цинично нанесла удар по украинским городам , когда в США проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ее предыдущим обстрелам.

«В Украине морозное утро с экстремально низкими температурами ниже -15 °C. И именно поэтому Россия ночью осуществила атаку на Украину, применив более 300 дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет, нацелившись на энергетическую инфраструктуру, чтобы лишить людей электроэнергии, воды и отопления», — написал он на своей странице в X.

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Как отметил Сибига, РФ сознательно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа, что полностью подпадает под определение статьи II Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Министр подчеркнул, что не может быть никаких пауз в поддержке Украины и давления на Москву с целью заставить ее прекратить войну.

«Цинично, что Россия осуществила эту атаку именно тогда, когда в Нью-Йорке проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ее предыдущим варварским ударам по гражданским людям в Украине», — отметил он.

Сибига добавил, что страна-агрессор демонстрирует полное пренебрежение не только к Уставу ООН, но и к мирным усилиям, возглавляемым США.

«Нам нужны конкретные шаги для повышения цены войны для агрессора», — подчеркнул глава МИД Украины.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза оправдывал удары по Украине и заявлял о намерении и в дальнейшем «решать проблему военным путем», отвергая обвинения в гибели гражданских.

В ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

Также в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, пострадали шесть человек.