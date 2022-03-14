Девять человек погибли в результате авиаудара РФ по телебашне в Ровенской области — глава ОГА

14 марта, 18:38
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Последствия авиаудара РФ по телевышке в Ровенской области (Фото:Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram)

Последствия авиаудара РФ по телевышке в Ровенской области (Фото:Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram)

Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что из-за ракетного удара российских оккупантов по телевышке в поселке Антополь погибли девять человек, еще девять пострадали.

Во время брифинга Коваль рассказал, что утром 14 марта две ракеты атаковали телевышку и административное помещение возле нее, работы продолжаются. В северных районах области возобновили вещание через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей вышли в эфир.

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«Такими мерами Ровенскую область и всю страну не остановить, и доступ к правдивой, публичной и откровенной информации у населения Украины будет», — подчеркнул Коваль.

Утром 14 марта Россия нанесла авиаудар по Ровенской области, была повреждена телебашня.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ровенская область Телевышка Телебашня

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