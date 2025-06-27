Ракетный удар РФ по городу Самар на Днепропетровщине: погибли четыре человека, еще 17 пострадали

27 июня, 13:11
РФ нанесла ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото: Воздушное командование Восток / Facebook)

В городе Самар Днепропетровской области в результате ракетного удара РФ погибли четыре человека, еще 17 — получили ранения.

Обновлено 13:07. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что количество погибших возросло до четырех.

По его данным, 17 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Состояние двух мужчин и женщины врачи оценивают как тяжелое. Остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести.

Он также сообщил, что в городе возник пожар после российского удара.

Ранее на фоне баллистической угрозы в городе Самар, в Днепре и в Сумах было слышно серию взрывов. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях по этим городам.

В ночь на 27 июня Россия массированно атаковала Украину шахедами, баллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К и крылатыми ракетами. Под ударом были Староконстантинов в Хмельницкой области, Киев и Киевская область, Запорожье, Полтавщина.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину 363 шахедами и дронами-имитаторами, двумя Кинжалами и шестью Калибрами. ПВО обезвредила 365 из 371 цели. Основным направлением удара стал Старокостантинов в Хмельницкой области.

Редактор: Ева Сластнова

