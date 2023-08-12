Россияне ударили по Орехову: есть погибший, 12 человек ранены 12 августа, 10:52 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

В субботу, 12 августа, армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. В результате удара погиб человек, еще 12 человек ранены.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, погибший — 31-летний капитан полиции, среди 12 раненых четверо сотрудников полиции.

Клименко сообщил, что сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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«Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни», — написал глава МВД.

Ночью российские оккупанты также атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА Shahed-136/131, три из которых удалось уничтожить в Запорожской области.

9 августа Россия ударила ракетой Х-35 по спальному району Запорожья.

Погибли три человека, восемь получили ранения.

По данным Офиса генпрокурора, ракета ударила по территории детской площадки, удар разрушил здание храма, взрывная волна повредила окна в многоэтажках и магазинах поблизости.

На следующий день, 10 августа, армия РФ снова ударила по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.

Глава ОВА Юрий Малашко заявил о 16 пострадавших, среди которых четверо детей.

