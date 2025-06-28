В результате удара РФ по Одессе погибла учительница и ее муж

В результате удара России по Одессе погибли Екатерина и Валентин Борсинские (Фото: ДСНС/Telegram)

В результате удара России по Одессе в ночь на субботу, 28 июня , погибла учительница и социальный педагог Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям», — написал он.

Российские оккупанты ночью атаковали 21-этажный дом в Одессе шахедом. ГСЧС сообщила, что в результате попадания возник пожар между седьмым и девятым этажами. Погибли супруги, еще 17 человек получили ранения.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ ночью запустила 23 БПЛА, 22 из них были обезврежены.