Владелец разрушенного спортзала и житель Одессы рассказали о последствиях удара России

22 июля, 11:02
Поделиться:
Последствия ночного удара РФ по Одессе 22 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Последствия ночного удара РФ по Одессе 22 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Из-за российского удара по Одессе в ночь на вторник, 22 июля, был разрушен спортивный зал, его владелец рассказал о последствиях атаки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1947557098394456244

«Слава Богу что никто не пострадал, все живы. Здесь у нас жил кот с открытия, котенком его принес. Кота вынесли, живой здоровый. Очень обидно конечно, комментировать это. Будем восстанавливать, к сожалению, здесь перекрытие взорвало вот это единственный такой момент», — сказал житель Одессы.

Реклама

Другой житель города также рассказал, что в результате российского обстрела был разрушен его автомобиль.

«Позвонила знакомая, сказала, что прилетело в Копейку. А я знал что там припаркован мой автомобиль. Уже пожарные потушили», — отметил он, добавив, что, согласно оценкам страховой, автомобиль придется списывать.

В ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Одессе были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона, есть многочисленные разрушения.

По данным Воздушных сил, российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушные цели, ПВО удалось сбить 26 шахедов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Одесса Война России против Украины атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies