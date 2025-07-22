Владелец разрушенного спортзала и житель Одессы рассказали о последствиях удара России

Из-за российского удара по Одессе в ночь на вторник, 22 июля , был разрушен спортивный зал, его владелец рассказал о последствиях атаки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Слава Богу что никто не пострадал, все живы. Здесь у нас жил кот с открытия, котенком его принес. Кота вынесли, живой здоровый. Очень обидно конечно, комментировать это. Будем восстанавливать, к сожалению, здесь перекрытие взорвало вот это единственный такой момент», — сказал житель Одессы.

Реклама

Другой житель города также рассказал, что в результате российского обстрела был разрушен его автомобиль.

«Позвонила знакомая, сказала, что прилетело в Копейку. А я знал что там припаркован мой автомобиль. Уже пожарные потушили», — отметил он, добавив, что, согласно оценкам страховой, автомобиль придется списывать.