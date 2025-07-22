Владелец разрушенного спортзала и житель Одессы рассказали о последствиях удара России
Последствия ночного удара РФ по Одессе 22 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)
Из-за российского удара по Одессе в ночь на вторник, 22 июля, был разрушен спортивный зал, его владелец рассказал о последствиях атаки.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Слава Богу что никто не пострадал, все живы. Здесь у нас жил кот с открытия, котенком его принес. Кота вынесли, живой здоровый. Очень обидно конечно, комментировать это. Будем восстанавливать, к сожалению, здесь перекрытие взорвало вот это единственный такой момент», — сказал житель Одессы.
Другой житель города также рассказал, что в результате российского обстрела был разрушен его автомобиль.
«Позвонила знакомая, сказала, что прилетело в Копейку. А я знал что там припаркован мой автомобиль. Уже пожарные потушили», — отметил он, добавив, что, согласно оценкам страховой, автомобиль придется списывать.
В ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Одессе были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона, есть многочисленные разрушения.
По данным Воздушных сил, российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушные цели, ПВО удалось сбить 26 шахедов.