В результате российского удара во Львове повреждены три подстанции — ОВА

3 мая, 21:32
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Подстанции, поврежденные в результате ракетного удара России по Львову 3 мая (Фото:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram)

Подстанции, поврежденные в результате ракетного удара России по Львову 3 мая (Фото:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львове из-за ракетного удара России, предварительно, повреждены три электроподстанции.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Обновлено в 23:00. Андрей Садовый заявил, что, ранены два человека. Кроме трех подстанций, повреждены 60 гаражей, перебои с водо- и электроснабжением.

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«Ракетный удар по Львову. Повреждены три электрических подстанции. Работаем над возобновлением электроснабжения», — сообщил он в Telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что две насосные станции обесточены.

В Укрзализныце ранее заявили, что из-за российских обстрелов подстанций некоторые поезда, в частности, на подъезде ко Львову, задержатся.

Вечером 3 мая российские оккупанты также нанесли удар по Долинской громаде Кировоградской области и по объекту в горном районе Закарпатской области. Над Винницкой областью сбили две вражеских ракеты.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов Андрей Садовый Львовская область Максим Козицкий Война России против Украины

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