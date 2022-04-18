Ракетный удар РФ по Львову. Шесть человек погибли, количество раненых увеличилось до 11 — Садовый 18 апреля, 11:19 Цей матеріал також доступний українською Одна из ракет оккупантов попала в шиномонтаж (Фото:Андрей Садовый/Telegram)

Количество раненых в результате ракетного удара России по Львову увеличилось до 11 человек.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Предварительно погибли шесть человек. 11 ранены, среди них один ребенок», — написал он в своем Telegram.

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По словам Садового, повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

От ударной волны также разбиты окна в отеле поблизости, где живут эвакуированные из других городов украинцы.

Утром 18 апреля произошло четыре ракетных удара по Львову. Три снаряда попали по объектам военной инфраструктуры, один — по шиномонтажу. Сообщалось о шесть погибших и восьми раненых. Среди раненых — ребенок.



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