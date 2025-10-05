Полиция опубликовала видео первых минут после прилета в Лапаевке на Львовщине, где погибла целая семья

Полицейский и спасатели в Лапаевке в первые минуты после прилета (Фото: Кадр видео Патрульна поліція України via Telegram)

Патрульная полиция опубликовала видео с бодикамер правоохранителей, которые оказывали помощь пострадавшим от российского удара в Лапаевке Львовской области . Видео сняты сразу после прилета.

На видео видно, как патрульные полицейские помогают людям выбраться из поврежденных домов и отводят их к скорым.

«Целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения», — отметили в патрульной полиции.

Ранее в прокуратуре Львовской области сообщили, что в результате попадания в жилой дом в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По состоянию на 14:00 противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Читайте также: Укрзализныця предупредила о задержках поездов во Львовской области после массированной атаки РФ

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.