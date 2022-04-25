Атака РФ на Кременчуг на Пасху: ракеты попали по ТЭЦ и НПЗ, погиб один человек, семь получили ранения — глава ОВА 25 апреля, 08:48 Цей матеріал також доступний українською Ракеты снова попали по Кременчугскому НПЗ (иллюстративное фото) (Фото:Укртатнафта.Info/Telegram)

В результате ракетного удара по Кременчугу Полтавской области на Пасху, 24 апреля, погиб один человек, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

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«К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы», — написал он в своем Telegram.

Лунин добавил, что почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.



Вечером 24 апреля российские оккупанты выпустили по Кременчугу девять ракет. Детали обстрела не сообщались.

Оккупанты уже наносили удары по НПЗ в Кременчуге 2 апреля. Лунин заявлял, что инфраструктура завода практически полностью уничтожена.

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