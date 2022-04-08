Ракетный удар России по Краматорску: в МВД назвали две возможные причины атаки

8 апреля, 15:16
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В результате атаки России по Краматорску погибли 39 человек (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

В результате атаки России по Краматорску погибли 39 человек (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Советник главы МВД Вадим Денисенко озвучил две возможные причины ракетных ударов России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

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В эфире украинского телемарафона он отметил, что это была четко спланированная провокация оккупантов.

«Во-первых, чтобы зомбировать свое население рассказами о том, как украинские фашисты обстреливают своих людей. Во-вторых, перебить тему Бучи. Они будут на международном уровне делать информационные атаки, чтобы показать, как украинская армия якобы стреляет по своим», — пояснил Денисенко.

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Он добавил, что российские пропагандистские СМИ опубликовали новость об ударе на несколько минут раньше, чем об этом узнал весь мир.

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«Сайт РИА Новости еще до того, как информация появилась у украинских СМИ сообщил, что украинская армия обстреляла Краматорский вокзал, которые выпустили новость на несколько минут раньше, чем стало известно в мире, поэтому я могу сказать, что это четко спланированная провокация РФ», — резюмировал Денисенко.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск МВД Украины Война России против Украины

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