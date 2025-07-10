«В Киеве была особенно ужасная ночь». На фоне массированного удара РФ Сибига призвал США и ЕС принять санкции против России

Андрей Сибига отреагировал на массированную атаку РФ в ночь на 10 июля (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированную атаку России в ночь на четверг, 10 июля, и призвал США и ЕС ввести санкции против РФ.

Об этом он написал в X.

По словам Сибиги, Киев пережил «особенно ужасную ночь», с жестокими атаками групп беспилотников и ракет, в частности баллистических.

«Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений», — написал министр.

Он также призвал партнеров как можно быстрее принять как законопроект Сената США, так и 18-й пакет санкций ЕС.

«Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины», — подчеркнул Сибига.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.

Власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.