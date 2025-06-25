Количество погибших в результате удара РФ по Днепру возросло до 19, раненых более 300

25 июня, 14:00
Последствия российской атаки в Днепре, 24 июня 2025 года (Фото: Сергей Лысак/Telegram)



Количество погибших в результате удара российской армии по Днепру во вторник, 24 июня, возросло до 19.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Отмечается, что всего в области 21 погибший.

Кроме того, количество раненых также возросло — сейчас их более 300.

Ранее сообщалось, что в Днепре 25 июня объявлено Днем траура.

24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Пострадали города Самар и Днепр, который подвергся самым масштабным разрушениям за три года полномасштабной войны. В области известно о 19 погибших.

Ранее сообщалось, что в Днепре пострадали 186 человек, в том числе 23 ребенка. В городе возник пожар, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье, пострадали 10 пассажиров.

