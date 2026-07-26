Спасатели завершили ликвидацию последствий российского удара по Чернигову

Спасатели работают внутри магазина АТБ в Чернигове, который российские оккупанты атаковали шахедом, 26 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)

Ликвидация последствий российского удара по Чернигову завершена, все пожары уже потушили.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«По уточненным данным, российская атака унесла жизни двух человек, среди которых — 9-летняя девочка. Еще 25 человек получили травмы», — отмечается в сообщении.

Реклама

В то же время, не уточняется, получили ли все пострадавшие травмы в районе АТБ. До этого глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский сообщил, что, кроме АТБ, российские дроны атаковали СТО и склад. Он также сообщал о 20 пострадавших.

Удар России по АТБ в Чернигове

Днем 26 июля Россия нанесла прицельный удар реактивным шахедом по магазину АТБ в Чернигове.

Читайте также: Появились видео последствий российского удара по АТБ в Чернигове

Начальник управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко, ссылаясь на предварительные выводы взрывотехнической службы, сообщил, что беспилотник, ударивший по АТБ, был оснащен видеокамерой.

В результате этого удара погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка, еще по меньшей мере 20 человек пострадали.