В Хмельницкой области в результате российской ночной атаки погиб человек

В результате российской массированной атаки в ночь на среду, 9 июля , в Хмельницком районе погиб человек.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Отмечается, что погибший 1960 года рождения получил смертельное ранение от обломков вражеского шахеда. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОГА сообщали об атаке 5 ракетами и 50 дронами.

Также под ударами оказались Хмельницкая область, где поврежден частный дом. В Киевской ОГА сообщили об одной из самых крупных атак, пострадали 2 человека. Сообщалось также о работе ПВО в Ивано-Франковской области и других регионах.

Воздушные силы ВСУ написали, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.