В Воздушных силах Украины рассказали, какие области ночью Россия атаковала больше всего 25 мая, 10:21 Украинский защитник сбивает вражеские цели (Фото:mvs.gov.ua)

В ночь на четверг, 25 мая, российские оккупанты атаковали в основном западные регионы Украины, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, по меньшей мере десять дронов уничтожены в зоне ответственности ОК Центр, 22 дрона были уничтожены в зоне ответственности ОК Запад, четыре — на Юге.

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Игнат добавил, что баражирующий боеприпас — это и есть дрон-камикадзе.

«Это не новое название, просто реже его употребляют», — сказал он.



В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила в столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.