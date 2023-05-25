В Воздушных силах Украины рассказали, какие области ночью Россия атаковала больше всего

25 мая, 10:21
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Украинский защитник сбивает вражеские цели (Фото:mvs.gov.ua)

Украинский защитник сбивает вражеские цели (Фото:mvs.gov.ua)

В ночь на четверг, 25 мая, российские оккупанты атаковали в основном западные регионы Украины, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, по меньшей мере десять дронов уничтожены в зоне ответственности ОК Центр, 22 дрона были уничтожены в зоне ответственности ОК Запад, четыре — на Юге.

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Игнат добавил, что баражирующий боеприпас — это и есть дрон-камикадзе.

«Это не новое название, просто реже его употребляют», — сказал он.

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила в столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Юрий Игнат дроны-камикадзе

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