Работа усложняется. В Воздушных силах ответили, почему мобильным группам ПВО сложнее сбивать цели ночью

24 марта, 10:55
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Последствия ракетного удара на Константиновке (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия ракетного удара на Константиновке (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

На фоне новой ночной атаки России по Украине в пятницу, 24 марта, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать воздушные цели.

«Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать визуально воздушные цели. Так что воздушные цели ночью сбиваются средствами, имеющими радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но нужно цель видеть.

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«Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для обнаружения целей. Однако не все так просто да и дальность поражения вышеупомянутого вооружения довольно невелика. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости», - сказал он.

Вечером и ночью российские оккупанты применили ракеты Х-59 на юге, авиабомбы в Сумской области, дроны Shahed на севере, а также нанесли удар по Кривому Рогу.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Война России против Украины Юрий Игнат

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