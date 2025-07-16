Российские беспилотники попали по польскому заводу в Виннице

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия попала по польскому заводу в Виннице (Фото: ГСЧС)

Во время российской атаки по Украине в ночь на среду, 16 июля , беспилотники попали по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Руководитель завода сказал мне недавно, что это было намеренно, с трех направлений. Есть раненые, в том числе двое сильно обгоревших. Работают украинские службы, в том числе наше консульство… Преступная война Путина приближается к нашим границам», — написал он.

в ночь на 16 июля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 беспилотниками-имитаторами различных типов, 255 из которых — шахматы.

Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона уничтожила 98 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны, еще 145 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.