Последствия удара России по Луцку 12 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый удар России , отметив, что в ночь на субботу, 12 июля, страна-агрессор запустила по Украине 26 крылатых ракет и 597 дронов.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, более половины из запущенных Россией дронов — шахеды.

Силы ПВО обезвредили более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов.

Зеленский также подчеркнул, что темп воздушных ударов России «требует быстрых решений», в частности введения санкций.

«Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает русским производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни», — подчеркнул президент.

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 12 июля, атаковала Украину ракетами и дронами, многие из которых были направлены на запад Украины.

Взрывы раздавались, в частности, в Харькове, Луцке, Львове и Черновцах.

Во Львове в результате ночной атаки РФ повреждены дома и промышленные объекты, а также три корпуса Львовской политехники, пострадали шесть человек.

В Черновцах в результате атаки погибли два человека, еще 14 получили ранения.