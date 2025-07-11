Удар РФ по Днепропетровщине дронами: повреждены сельскохозяйственное предприятие, админздание, ЛЭП

11 июля, 08:11
Поделиться:
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские дроны атаковали Днепропетровскую область (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 11 июля, российская армия ударила по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области беспилотниками, в результате чего изуродовано сельскохозяйственное предприятие, там произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Кроме того, Россия нанесла удар по Никопольщине — самому Никополю и Марганецкой громаде. Для этого оккупанты применили FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО Град.

Реклама

В результате удара повреждены админздание, линия электропередач, возникло возгорание.

Погибших и пострадавших в результате атак нет.

По словам Лысака, утром 11 июля на Днепропетровщине силы ПВО сбили российский БПЛА.

Ранее сообщалось, что утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа шахед.

Пострадало три человека, взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины атака дронами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies