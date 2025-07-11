Удар РФ по Днепропетровщине дронами: повреждены сельскохозяйственное предприятие, админздание, ЛЭП

В ночь на пятницу, 11 июля, российская армия ударила по Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области беспилотниками, в результате чего изуродовано сельскохозяйственное предприятие, там произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Кроме того, Россия нанесла удар по Никопольщине — самому Никополю и Марганецкой громаде. Для этого оккупанты применили FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО Град.

В результате удара повреждены админздание, линия электропередач, возникло возгорание.

Погибших и пострадавших в результате атак нет.

По словам Лысака, утром 11 июля на Днепропетровщине силы ПВО сбили российский БПЛА.

Ранее сообщалось, что утром 11 июля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа шахед.

Пострадало три человека, взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.