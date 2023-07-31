Удар России по Кривому Рогу: число погибших возросло до четырех, среди них — десятилетний ребенок, 43 человека пострадали 31 июля, 12:35 Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В понедельник, 31 июля, в результате удара России по Кривому Рогу погибли четыре человека, 43 пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Telegram.

По состоянию на 12:10 погибли четыре человека и 43 пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены три человека, из них ребенок 2013 года рождения, эвакуированы 30 человек.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что среди погибших есть десятилетний ребенок.

Работы продолжаются.



Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары оккупантов, заявив, что последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов.

«Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он.