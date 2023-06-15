Ночь войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе, все шахеды сбили 15 июня, 08:59 Россия атакует украинские города дронами-камикадзе с осени прошлого года (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo/Reuters)

В ночь на четверг, 15 июня, войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе, все шахеды сбили на подлете к областному центру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, два ударных беспилотника двигались в направленими Харькова и были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в самом городе и в области ночью не зафиксировали.

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Ночью жители Харькова слышали взрывы. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что по вражеским целям работала ПВО.

В ночь на 15 июня РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Всего силы ПВО сбили 22 воздушных цели, в том числе все 13 ударных дронов, запущенных по Одесской области.

Была также сбита одна ракета. Три ракеты попали в два промышленных предприятия в Кривом Роге.

Накануне ночью во время массированного удара по Одессе погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Существенные повреждения получили складские помещения торговой сети, бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса, а также учебное заведение, дома, торговые объекты и находившиеся рядом машины.