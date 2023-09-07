Ночью дрон-камикадзе атаковал жилой квартал Сум, еще один шахед сбили в регионе — ОВА
Ночью войска РФ атаковали Украину шахедами с двух направлений (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)
Во время атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 7 сентября, вражеский дрон-камикадзе Shahed попал по жилому кварталу Сум.
Как сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram, поврежден один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке.
Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.
Также силам украинской ПВО удалось сбить один шахед в Сумской области.
В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты Одесской области, в частности Измаил. Также ночью взрывы слышали в Сумской и Донецкой областях.
Пострадали два человека.