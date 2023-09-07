Ночью дрон-камикадзе атаковал жилой квартал Сум, еще один шахед сбили в регионе — ОВА 7 сентября, 16:04 Ночью войска РФ атаковали Украину шахедами с двух направлений (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 7 сентября, вражеский дрон-камикадзе Shahed попал по жилому кварталу Сум.

Как сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram, поврежден один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке.

Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

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Также силам украинской ПВО удалось сбить один шахед в Сумской области.

В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты Одесской области, в частности Измаил. Также ночью взрывы слышали в Сумской и Донецкой областях.

Пострадали два человека.



