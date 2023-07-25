Ночная атака РФ: над Полтавской, Сумской и Киевской областями сбили Шахеды

25 июля, 08:57
Поделиться:
Ночью силы украинской ПВО сбивали вражеские дроны-камикадзе (Фото:Оперативне командування Північ)

Ночью силы украинской ПВО сбивали вражеские дроны-камикадзе (Фото:Оперативне командування Північ)

Во время атаки РФ дронами-камикадзе в ночь на вторник, 25 июля, силы украинской ПВО сбили Шахеды в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram, российские оккупанты пытались атаковать регион. Беспилотник сбили на территории области украинские военные.

Видео дня

Лунин не уточнил, где именно сбили российскую цель.

Также Шахед сбили над Сумской областью.

В Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе.

В пресс-службе ОВА уточнили, что на данный момент в области не зафиксировано падение обломков и разрушения. Жертв нет.

Читайте также:
Атака дронов. В Черкасской области есть попадание, госпитализировали двух человек с ожогами

В ночь на 25 июля РФ осуществила новую атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели, которые летели на Киев, сбили.

Есть три попадания в Черкасской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Полтавская область Киевская область Сумская область Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X