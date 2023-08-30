Удар РФ дронами по Житомирской области: задерживаются три пассажирских поезда
Задерживаются поезда дальнего сообщения, два из них едут в Киев (Фото:УЗ)
Из-за последствий удара РФ дронами-камикадзе по Житомирской области в ночь на среду, 30 августа, задерживаются три пассажирских поезда.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, речь идет о таких поездах:
- № 54 Перемышль — Киев (задержка — до двух часов);
- № 743 Дарница — Львов (задержка — до часа);
- № 68 Варшава — Киев (задержка — до 30 минут).
Отмечается, что все остальные 84 поезда дальнего сообщения следуют по расписанию.
Вночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.
Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.
Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.
Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.