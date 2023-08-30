Удар РФ дронами по Житомирской области: задерживаются три пассажирских поезда

30 августа, 10:28
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Задерживаются поезда дальнего сообщения, два из них едут в Киев (Фото:УЗ)

Задерживаются поезда дальнего сообщения, два из них едут в Киев (Фото:УЗ)

Из-за последствий удара РФ дронами-камикадзе по Житомирской области в ночь на среду, 30 августа, задерживаются три пассажирских поезда.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, речь идет о таких поездах:

  • № 54 Перемышль — Киев (задержка — до двух часов);
  • № 743 Дарница — Львов (задержка — до часа);
  • № 68 Варшава — Киев (задержка — до 30 минут).

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Отмечается, что все остальные 84 поезда дальнего сообщения следуют по расписанию.

Вночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.

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Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.

Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Укрзализныця Поезда Житомирская область Ракетные удары дроны-камикадзе

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