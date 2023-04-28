Удар РФ по жилой многоэтажке: в Умани погибли три человека, восемь травмированы 28 апреля, 07:27 Последствия удара РФ в Умани (Фото:www.facebook.com/mvs.gov.ua)

В Умани в пятницу, 28 апреля в результате ракетного удара РФ по жилой многоэтажке погибли три человека, восемь травмированы.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

По его словам, по информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни трех человек. Еще восемь травмированы.

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В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новый массированный удар по украинским городам.

В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.