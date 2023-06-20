Войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона: под удар попала бригада скорой помощи, есть погибший 20 июня, 13:23 Последствия обстрела Херсона 20 июня (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Telegram)

Днем во вторник, 20 июня, войска РФ ударили по жилым кварталам Херсона.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, российские оккупанты применили артиллерию. Под ударом оказались гражданские объекты — жилые дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

Видео дня

По предварительным данным, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.

Также под вражеский обстрел попала бригада скорой, она ехала оказывать поомщь жителям Херсона.

Медицинские работники не пострадали.

Россияне регулярно обстреливали Херсон во время эвакуации после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона.

8 июня было атаковано место эвакуации, тогда пострадали восемь человек.

11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате чего погибли три человека, более 20 были ранены.

Новый обстрел произошел 16 июня, ранения получили 23 человека.



