Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: погибли два человека, среди раненых есть дети, разрушен подъезд

16 декабря, 10:47
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Спасатели ликвидируют последствия ракетный атак РФ (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия ракетный атак РФ (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, погибли два человека, еще пять получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, среди раненых двое детей. Все пострадавшие находятся в больнице.

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В результате попадание российской ракеты разрушен целый подъезд.

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«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», — добавил Резниченко.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

https://www.youtube.com/watch?v=bLGHNyvL4eQ

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Сообщалось, что под завалами могут быть люди.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Кривой Рог Война России против Украины Ракетный удар

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