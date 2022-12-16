Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: погибли два человека, среди раненых есть дети, разрушен подъезд
Спасатели ликвидируют последствия ракетный атак РФ (Фото:ГСЧС)
В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, погибли два человека, еще пять получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, среди раненых двое детей. Все пострадавшие находятся в больнице.
В результате попадание российской ракеты разрушен целый подъезд.
«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», — добавил Резниченко.
Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.
В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.
РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Сообщалось, что под завалами могут быть люди.