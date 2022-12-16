Количество пострадавших от ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге возросло до восьми человек, под завалами может быть ребенок 16 декабря, 12:39 Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, на месте работают спасатели (Фото:ГСЧС)

Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, возросло до восьми человек, погибших двое.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Восемь — ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей — трехлетние мальчик и девочка, и семилетняя девочка», — отметил он.

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что среди пострадавших — четверо детей.

Также в результате атаки на город разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что под завалами, возможно, еще находятся два человека, один из них ребенок.

Российская ракета полностью разрушила один из пяти подъездов дома.

Спасательные службы продолжают работать на месте атаки.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Сообщалось о пяти травмированных.