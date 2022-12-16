Количество пострадавших от ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге возросло до восьми человек, под завалами может быть ребенок

16 декабря, 12:39
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Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, на месте работают спасатели (Фото:ГСЧС)

Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, на месте работают спасатели (Фото:ГСЧС)

Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, возросло до восьми человек, погибших двое.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Восемь — ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей — трехлетние мальчик и девочка, и семилетняя девочка», — отметил он.

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что среди пострадавших — четверо детей.

Также в результате атаки на город разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что под завалами, возможно, еще находятся два человека, один из них ребенок.

Российская ракета полностью разрушила один из пяти подъездов дома.

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Спасательные службы продолжают работать на месте атаки.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

https://www.youtube.com/watch?v=bLGHNyvL4eQ

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Сообщалось о пяти травмированных.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Война России против Украины

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