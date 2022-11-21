В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Харьковской области погибла прокурор, у нее остался 15-летний сын
Женщина погибла под завалами жилого дома (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
В результате ракетного удара РФ по жилому дому в пгт Шевченково Харьковской области вечером 20 ноября погибла прокурор Елена Маслич.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, она погибла в собственной квартире.
С первого дня деоккупации Шевченковской громады Купянского района Маслич выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии РФ на территории района.
Прокурор посвятила работе в органах прокуратуры Украины десять лет. У погибшей остался 15-летний сын.
В ведомстве выразили соболезнования семье погибшей.
Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в Шевченково Харьковской области. Сообщалось, что под завалами могли быть люди. Позже стало известно, что под завалами погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Спасатели уточнили, что в результате попадания в жилом доме частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.
РФ систематически наносит ракетные удары по Харьковской области. Оккупанты также бьют по объектам критической инфраструктуры.