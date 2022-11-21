В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Харьковской области погибла прокурор, у нее остался 15-летний сын

21 ноября, 13:17
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Женщина погибла под завалами жилого дома (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Женщина погибла под завалами жилого дома (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в пгт Шевченково Харьковской области вечером 20 ноября погибла прокурор Елена Маслич.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, она погибла в собственной квартире.

С первого дня деоккупации Шевченковской громады Купянского района Маслич выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии РФ на территории района.

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Прокурор посвятила работе в органах прокуратуры Украины десять лет. У погибшей остался 15-летний сын.

В ведомстве выразили соболезнования семье погибшей.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0tznFQMJaS5QGJVYqMF2ik2J8ZhBBeL4ZzfAUYEkNDr6dQeRWYp3zJnT2Wt8C5p9Al

Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в Шевченково Харьковской области. Сообщалось, что под завалами могли быть люди. Позже стало известно, что под завалами погибла женщина, еще два человека получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=QOv-r_FXyME

Спасатели уточнили, что в результате попадания в жилом доме частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.

РФ систематически наносит ракетные удары по Харьковской области. Оккупанты также бьют по объектам критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины

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