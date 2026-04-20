РФ ударила по железной дороге в Харьковской области, повреждены поезда и здание вокзала — фото
Последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Харьковской области 20 апреля 2026 года (Фото: Министерство развития общин и территорий Украины)
Российские войска в ночь на понедельник, 20 апреля, нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
В результате атаки РФ повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.
Обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
По данным Минразвития, с начала 2026 года Россия осуществила более 600 атак на украинскую железную дорогу, в результате чего было повреждено более 1800 объектов.
Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 113 вражеских дронов.
В Кривом Роге Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.
Россияне также атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина, горели частные дома.