Последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Харьковской области 20 апреля 2026 года (Фото: Министерство развития общин и территорий Украины)

Российские войска в ночь на понедельник, 20 апреля, нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

В результате атаки РФ повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.

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Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

По данным Минразвития, с начала 2026 года Россия осуществила более 600 атак на украинскую железную дорогу, в результате чего было повреждено более 1800 объектов.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 113 вражеских дронов.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Кривом Роге Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.

Россияне также атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина, горели частные дома.