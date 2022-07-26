Ракетный удар РФ по Затоке: спасатели показали фото последствий, в результате атаки пострадал человек 26 июля, 13:49 Российские ракеты попали по гражданским объектам Затоки Одесской области (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидировали все пожары в Затоке, которые произошли в результате ракетного удара РФ по населенному пункту Одесской области.

По данным спасателей, в результате атаки пострадал мужчина, после оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

В ГСЧС также опубликовали фото и видео последствий ракетного удара РФ.

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Утром 26 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря.

Пострадала Затока Одесской области. Была повреждена гражданская инфраструктура.

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