В результате ракетного удара РФ по Запорожью ранены четверо патрульных

21 октября, 16:31
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Ракета попала недалеко от места, где стояло авто патрульных (Фото:Олексій Білошицький/Facebook)

Ракета попала недалеко от места, где стояло авто патрульных (Фото:Олексій Білошицький/Facebook)

В результате ракетного удара РФ по Запорожью утром в пятницу, 21 сентября, ранения получили четверо патрульных.

Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

По его словам, инспекторы завершали свою смену, когда в место вблизи их автомобиля попала ракета С-300.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=9GQi9GSqW0I

«Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы», — добавил Билошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid029e6E56HpnDmJPZ6Kfkvs6Gq8qnZ4AyPZS51mQigibXLwM8SAaArNvbVW9mASFpD2l

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в эфире национального телемарафона, что кроме патрульных полицейских, ранения также получил один гражданский.

Всего в результате утренней атаки пострадали пять человек.

21 октября войска РФ ударили по Запорожью ракетами С-300. В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Патрульная служба Война России против Украины

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