В результате ракетного удара РФ по Запорожью ранены четверо патрульных 21 октября, 16:31 Ракета попала недалеко от места, где стояло авто патрульных (Фото:Олексій Білошицький/Facebook)

В результате ракетного удара РФ по Запорожью утром в пятницу, 21 сентября, ранения получили четверо патрульных.

Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

По его словам, инспекторы завершали свою смену, когда в место вблизи их автомобиля попала ракета С-300.

Видео дня

«Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы», — добавил Билошицкий.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в эфире национального телемарафона, что кроме патрульных полицейских, ранения также получил один гражданский.

Всего в результате утренней атаки пострадали пять человек.

21 октября войска РФ ударили по Запорожью ракетами С-300. В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.