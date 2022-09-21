Удар РФ по Запорожью: ракеты попали в три района города, есть разрушения и раненые 21 сентября, 16:43 РФ выпустила по Запорожью пять ракет (Фото:Александр Старух/Telegram)

Войска РФ выпустили по Запорожью днем в среду, 21 сентября, пять ракет, снаряды попали в три района областного центра. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города.

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Один из пострадавших госпитализирован с диагнозом контузия, его состояние стабильное.

Днем 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Детали не уточнялись.

В ночь на 21 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

19 сентября оккупанты дважды атаковали ракетами Запорожье.

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