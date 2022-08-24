Ракетный удар РФ по Запорожью: в мэрии рассказали о последствиях
В результате удара РФ по Запорожью повреждены шесть многоэтажек (Фото:Андрей Куртев/Telegram)
В результате ракетного удара РФ по Запорожью в ночь на среду, 24 августа, повреждена гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил секретарь горсовета Андрей Куртев в Telegram.
Он уточнил, что в шести жилых многоэтажках повылетали окна и разрушены оконные рамы.
На месте уже работают коммунальные службы.
Пострадавших в результате вражеской атаки войск РФ нет.
В ночь на 24 августа по Запорожью было зафиксировано несколько ракетных ударов.
24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.
В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.
В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.