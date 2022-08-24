Ракетный удар РФ по Запорожью: в мэрии рассказали о последствиях 24 августа, 08:26 В результате удара РФ по Запорожью повреждены шесть многоэтажек (Фото:Андрей Куртев/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по Запорожью в ночь на среду, 24 августа, повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил секретарь горсовета Андрей Куртев в Telegram.

Он уточнил, что в шести жилых многоэтажках повылетали окна и разрушены оконные рамы.

На месте уже работают коммунальные службы.

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Пострадавших в результате вражеской атаки войск РФ нет.

В ночь на 24 августа по Запорожью было зафиксировано несколько ракетных ударов.

24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

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