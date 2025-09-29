Удар РФ по Запорожью 28 сентября: количество пострадавших возросло до 49, среди них — четверо детей

29 сентября, 11:07
Последствия российского удара по Запорожью 28 сентября (Фото: Иван Федоров/Телеграм)

Количество пострадавших в результате массированного удара РФ по Запорожью 28 сентября возросло до 49.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его данным, среди пострадавших четверо детей и пожилые люди. Самому маленькому ребенку всего 9 лет, самой старшей женщине — 86.

Федоров отметил, что в больницах сейчас находятся 32 человека, в том числе пострадавшие от предыдущих российских обстрелов.

В ОВА отметили, что люди, которые остались без жилья, уже получили приют в шелтерах.

Там добавили, что каждому, кто потерял дом, город выплачивает 10 тысяч гривен ежемесячно, пока люди не смогут вернуться в свои квартиры или не получат сертификаты на новое жилье.

Федоров отметил, что в Запорожье есть более тысячи мест, готовых принять тех, кто в этом нуждается.

В ночь на 28 сентября страна-агрессор Россия нанесла ряд ударов по Запорожью. Российская ракета попала в многоэтажку.

В результате ударов РФ в Запорожье были повреждены 41 многоквартирный, 22 частных дома и нежилые здания.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Запорожье Война России против Украины Военные преступления РФ КАБ Ракетный удар

