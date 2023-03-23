Ракетный удар РФ по многоэтажкам в Запорожье: в больнице остается 21 человек, пять пострадавших — в тяжелом состоянии 23 марта, 18:34 Российские ракеты попали в две многоэтажке в Запорожье (Фото:Stringer/Reuters)

В больницах Запорожья находится 21 пострадавший в результате ракетного удара РФ по многоэтажкам 22 марта.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телеканала Рада.

По его словам, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии — две женщины и трое мужчин.

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«В состоянии средней тяжести — 15 человек. Среди них шесть женщин (в том числе две девочки) и девять мужчин (в том числе один мальчик). В удовлетворительном состоянии один человек. Девочки с контузией, а мальчик отравился угарным газом» — добавил Малашко.

Относительно состояния домов, в которое попал снаряд, экспертиза еще не проводилась, коммунальные предприятия сейчас укрепляют стены и после экспертного заключения будет понятно, подлежат ли эти дома восстановлению.

«Сейчас предоставляется допуск в дома и люди могут забрать свои вещи. Большинство переезжает к своим родным. Часть семей получила место в шелтере и модульном городке. Также у нас есть гостиничные номера и если есть такая потребность, то люди могут туда переехать», — отметил он.

Глава ОВА добавил, что на месте со вчерашнего дня работает оперативный штаб, где людям предоставляют инструкцию, как получить материальную помощь от городских властей и наших международных партнеров.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Удару подверглись жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.



В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В Генштабе ВСУ заявили, что в жилой дом попало две ракеты.

Погиб один человек, мужчина умер в больнице от полученных травм.