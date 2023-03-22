Массированный удар по Запорожью: войска РФ выпустили шесть ракет 22 марта, 15:27 Две ракеты российских оккупантов попали в жилые многоэтажки (Фото:Stringer/Reuters)

Во время массированной атаки РФ на Запорожье в среду, 22 марта, оккупанты выпустили по городу шесть ракет.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, на данный момент тип ракет устанавливается.

Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в домах частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома, машины и другие объекты гражданской инфраструктуры Запорожья.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами находятся люди, данные о пострадавших уточняются.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажку атаковали две ракеты, момент попадания одной из них попал на видео.

Пострадали по меньшей мере 25 человек, из них — трое детей. Один человек погиб в больнице от полученных травм.