Прямое попадание в жилую многоэтажку. Появились фото и видео последствий массированного удара РФ по Запорожью

22 марта, 12:59
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Войска РФ обстреливали жилые дома Запорожья, есть прямое попадание в жилой дом (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Войска РФ обстреливали жилые дома Запорожья, есть прямое попадание в жилой дом (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Ракета российских оккупантов попала в жилую многоэтажку в Запорожье во время обстрела города днем в среду, 22 марта.

Суспільне Запоріжжя опубликовало фото и видео последствий. На кадрах видно, как после атаки в доме начался пожар. Часть квартир разрушены, во всем доме повыбивало окна.

Видео дня

Есть разрушения.

О пострадавших пока не сообщается.

Из-за атаки по улице Запорожской ограничено движение автотранспорта на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали

22 марта войска РФ начали атаковать Запорожье во время объявления воздушной тревоги. Оккупанты били по острову Хортица и по жилым домам.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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