РФ нанесла удар по Запорожской области ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях атаки 8 ноября, 08:56 Последствия удара РФ ракетой С-300 по селу в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Утром во вторник, 8 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские оккупанты применили для удара ракеты С-300. Один вражеский снаряд разорвался возле одного из домов, повреждены постройки. Другая ракета разорвалась в поле.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что войск РФ атаковали село Лежино, под вражеским огнем оказалась также Степненская громада.

От ракет пострадал частный сектор, а также фермерское хозяйство.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Тимошенко уточнил, что за минувшие сутки было зафиксировано 74 обстрела, 58 из них пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.

РФ систематически обстреливает Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.

7 ноября российские оккупанты также ударили по селу под Запорожьем ракетами С-300.



